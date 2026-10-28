Markt für Einfamilienhäuser floriert

Der Markt für Einfamilienhäuser boomt. Mit 6.400 Käufen im ersten Halbjahr 2026 haben um gut ein Viertel mehr solcher Immobilien den Eigentümer gewechselt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, gegenüber 2024 sind es sogar um zwei Drittel mehr, berichtet das Immobilienunternehmen Remax am Mittwoch in einer Aussendung. Der durchschnittliche Kaufpreis stieg dabei um 3,7 Prozent und damit knapp über der Inflationsrate auf rund 350.000 Euro.

Den gesamten Verkaufswert beziffert Remax mit 2,57 Milliarden Euro, das sei ein neuer Rekord. Dabei verzeichneten alle neun Bundesländer mehr Verkäufe als im Vorjahr; acht sogar im zweistelligen Prozentbereich, fünf einen neuen Mengenhöchststand. Am stärksten steigerten sich nach absoluten Zahlen die Steiermark (plus 343 auf 1.302 Verkäufe), Niederösterreich (plus 342 auf 1.988 Verkäufe) und Oberösterreich mit einem Zuwachs von 292 Verkäufen auf 1.122. In sieben Bundesländern gingen dabei die Preise hinauf, rückläufig waren sie nur in Wien und Kärnten.

tpo/cri