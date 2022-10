Markt für IT-Sicherheit in Deutschland dürfte 2025 10-Mrd-Schwelle knacken

Berlin (Reuters) - Der Markt für IT-Sicherheit in Deutschland dürfte 2025 erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro knacken.

Dann werde das Volumen auf 10,3 Milliarden Euro geschätzt, teilte der Digitalverband Bitkom am Dienstag in Berlin mit. Aktuell wird für IT-Sicherheit bereits so viel Geld ausgegeben wie noch nie zuvor. 2022 dürften es für Hardware, Software und Dienstleistungen zusammen insgesamt rund 7,8 Milliarden Euro sein. Das würde einem Plus von 13 Prozent entsprechen. Die Ausgaben sollten sich in den kommenden Jahren um jeweils rund zehn Prozent erhöhen. "Cyberattacken können für Unternehmen aller Branchen existenzgefährdend sein", sagte Bitkom-Vorstand Udo Littke.

