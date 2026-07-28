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Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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28.07.2026 08:44:14

Markt in China ist ein Problem: Mercedes-Benz macht mehr Gewinn - aber Pkw-Sparte schwächelt

Lange ging der Gewinn bei Mercedes Quartal für Quartal nach unten. Nun ist er zum ersten Mal seit Jahren wieder im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Der Umsatz ging jedoch weiter zurück und die Pkw-Sparte macht Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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