MARKT/Index-Ranglisten der DAX-Familie ab sofort erst um 22 Uhr

Der Index-Betreiber Qontigo veröffentlicht die Ranglisten für die Indizes der DAX-Familie ab sofort immer erst um 22 Uhr am 3. Handelstag des Monats. "Damit vereinheitlichen wird das Procedere", so ein Sprecher von Quontigo. Bisher wurden die Daten im für den Auf- und Abstieg relevanten Review-Monat um 22 Uhr veröffentlicht, in den anderen Monaten schon morgens.

July 05, 2021 05:08 ET (09:08 GMT)