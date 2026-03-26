BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
26.03.2026 11:08:24
Markt ist schwieriger geworden: Neues BASF-Werk in China eröffnet
BASF hat mehr als acht Milliarden Euro in einen neuen Standort in Südchina investiert. In dem Land liegt etwa die Hälfte der weltweiten Chemie-Nachfrage. Doch Kritiker fürchten, der Konzern mache sich abhängig von einem autokratisch geführten Staat. Das ist nicht ihre einzige Sorge.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
26.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)