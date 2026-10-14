Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
14.10.2026 14:19:40
MARKT/Procredit auch am Tag der SDAX-Aufnahme fest.
Procredit sind weiter gesucht. Am Freitag hatte der Indexbetreiber Stoxx mitgeteilt, dass per 14. Oktober das Procredit-Papier den Platz von Nagarro im Nebenwerteindex SDAX übernimmt. Grund ist, dass Nagarro das Streubesitzkriterium von mindestens 10 Prozent nicht mehr erfüllt vor dem Hintergrund der Übernahme durch die indische Persistent Systems. Nach Gewinnen bereits an den Vortagen legen Procredit noch einmal um 2,1 Prozent zu. Nagarro liegen 0,6 Prozent höher.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
12.10.26
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
08.10.26
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.10.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Nagarro SE
|26.08.26
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|79,45
|1,15%
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|8,63
|-3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.