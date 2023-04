MARKT US/Wall Street vor Datenveröffentlichung kaum verändert gesehen

An der Wall Street dürfte sich zum Handelsbeginn am Montag wenig tun. Nach den Abgaben zum Wochenschluss rechnen Händler mit einem Verharren des S&P-500 in der seit rund fünf Monaten bestehenden Spanne zwischen 3.800 bis 4.200 Punkten, wobei sich die Indizes zunächst auf dem Niveau der Freitagsschlusskurse zeigen dürften. "Vorsichtiger Optimismus ist das Mantra des Montagshandels, da stärkere US-Unternehmensnachrichten (...) die anhaltenden Sorgen über die Auswirkungen höherer Zinsen überdecken", sagt Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Zuletzt hatten insbesondere Geschäftsberichte aus dem Bankensektor positiv überrascht. Marktteilnehmer verweisen auf die aktuell relativ niedrige Volatilität am Markt - ein Zeichen nachlassender Ängste.

Noch vor Börsenstart steht der Empire State Manufacturing Index für April auf der Agenda. Marktteilnehmer rechnen mit einer Verbesserung auf allerdings weiterhin niedrigem Niveau. Sollte es hier zu einer positiven Überraschung kommen, könnte sich das Muster des vergangenen Freitag wiederholen. Denn da hatten positive Wirtschaftsdaten zwar für Konjunkturoptimismus gesorgt, zugleich aber auch erneut Zinserhöhungsspekulationen hochkochen lassen, die dann den Aktienmarkt belastet hatten. Händler warnen aber auch vor möglichen Rezessionsängsten, sollten die Daten schwach ausfallen.

April 17, 2023 06:16 ET (10:16 GMT)