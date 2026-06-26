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26.06.2026 12:04:41

MARKT USA/Abgaben zum Wochenausklang - Tech-Werte mit Abgaben erwartet

Mit teils deutlichen Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Vor allem Technologiewerte werden schwach erwartet. Der Future auf den Nasdaq-100 verliert 1,1 Prozent. Für den Terminkontrakt auf den S&P-500 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Dass der Technologiekonzern Apple mit Preiserhöhungen gestiegene Chipkosten ausgleichen will, belastet weiter. Zudem gibt es einen Bericht, wonach OpenAI ihren Börsengang möglicherweise verschieben könnte. Dies befeuert die jüngsten Sorgen um den KI-Bereich und dessen hohe Bewertung wieder. Für die Aktien von Nvidia geht es vorbörslich um 0,9 Prozent nach unten, Intel geben 3,1 Prozent nach und Qualcomm fallen um 1,5 Prozent. Dagegen legen die Apple-Papiere um 0,3 Prozent zu. Der Kurs hatte aber bereits am Vortag mit den Preiserhöhungen um gut 6 Prozent verloren.

Der Dollar schwächelt derweil etwas, der Dollar-Indix sinkt um 0,3 Prozent: Nach Ansicht des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, ist der aktuelle geldpolitische Kurs gut positioniert, um die Inflation wieder auf das 2-Prozentziel der Federal Reserve zu bringen. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass die Risiken für das doppelte Mandat der Fed fortbestünden. "Die Finanzmärkte haben die Erwartungen für US-Zinserhöhungen in diesem Jahr leicht zurückgeschraubt", so Volkswirtin Samara Hammoud von CBA. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, da US-Indikatoren darauf hindeuteten, dass die Fed möglicherweise nicht so restriktiv agieren müsse, wie es der Markt derzeit einpreise.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang übersichtlich. Es werden der Index der Frühindikatoren für Mai und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juni in zweiter Lesung veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

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