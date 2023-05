MARKT USA/Aktienanleger bleiben vor Preisdaten zurückhaltend

Die Kaufzurückhaltung der vergangenen Tage könnte am Mittwoch eine Fortsetzung finden. Allerdings dürften die noch vor Handelsbeginn erwarteten Verbraucherpreisdaten darüber entscheiden. Aktuell deutet der Aktienterminmarkt eine knapp behauptete Eröffnungstendenz am Kassamarkt an. Die Inflationsdaten dürften zumindest etwas an Erkenntniszuwachs liefern, ob die von der US-Notenbank angedeutete Zinspause Wirklichkeit werden könnte. Im Handel ist von negativem Überraschungspotenzial die Rede, sollte die Teuerung höher als gedacht ausfallen - in diesem Fall dürften risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien verkauft werden.

Der Präsident der New Yorker Notenbankfiliale, John Williams, betonte, dass es zu früh sei, schon vom Ende des Zinserhöhungszyklus auszugehen. Auch die Analysten von JP Morgan sprechen eine deutliche Warnung aus: der Markt liege mit seinem Wunsch nach Zinssenkungen falsch. "Das Ausmaß des Preisdrucks, der immer noch auf der amerikanischen Wirtschaft lastet, steht heute im Mittelpunkt des Interesses der Anleger, die auf den neuesten Inflationsbericht warten. Dies ist ein wichtiges Puzzleteil für die Entscheidungsträger der Zentralbank und wird ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sie im Juni auf eine Pause bei den Zinserhöhungen drängen werden", verdeutlicht Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown die Bedeutung der Daten.

Gegen den Kauf von Aktien spricht auch die Hängepartie bei den Verhandlungen zur Schuldenobergrenze in den USA. US-Präsident Joe Biden und die Kongressführer hatten am Vortag keinen Durchbruch errungen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus fordern tiefe Ausgabenkürzungen als Gegenleistung für die Anhebung der Schuldenobergrenze. Am Freitag soll es erneut Gespräche geben.

May 10, 2023