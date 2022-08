MARKT USA/Aktienanleger gehen vor Powell-Rede in Deckung

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole scheint Anlegern an der Wall Street etwas der Mut zu verlassen. Hatten am Vortag positiv aufgenommene Konjunkturdaten noch für Kauflaune gesorgt, deutet der Aktienterminmarkt am Freitag etwas leichtere Eröffnungskurse am Kassamarkt an. Der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, steigt dagegen. Es gilt als ausgemachte Sache, dass sich Powell falkenhaft äußern wird. Ob dies für die nächste Zinssitzung im September gilt - oder vielleicht für den kompletten Zinszyklus, daran scheiden sich die Geister noch. Denn es gibt bereits Stimmen, die mit Zinssenkungen im Jahr 2023 rechnen, diese könnten von Powell enttäuscht werden. Daher steigen Nervosität und Abgabebereitschaft vor der Rede.

"Unsere US-Volkswirte gehen nicht davon aus, dass Powell für die Septembersitzung explizite Vorgaben machen wird, da bis dahin noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht und ein Verbraucherpreisindex veröffentlicht werden. Sie gehen jedoch davon aus, dass er seine Äußerungen in eine falkenhafte Richtung lenken wird, um sicherzustellen, dass die Glaubwürdigkeit der Fed im Kampf gegen die Inflation unbestritten bleibt", sagte Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank.

