DOW JONES--Nach den Abgaben des Vortages stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag auf deutlich steigende Kurse an der Wall Street ein. Der Aktienterminmarkt deutet einen sehr festen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Selbst ein als falkenhaft interpretiertes Fed-Protokoll der Oktobersitzung tut der positiven Stimmung keinen Abbruch, zumal Anleger darauf bereits am Vortag im späten Handel reagieren konnten. Händler sprechen stattdessen von einer Technologie geführten Rally dank des Börsendebüts von Anthropic an der Nasdaq im Tagesverlauf.

"Alle äußeren Anzeichen deuten auf großen Optimismus für die Aktie hin, die ein wichtiger Gradmesser für die Risikobereitschaft der Anleger im Bereich KI-Handel sein wird", urteilt Capital. Dem KI-Unternehmen ist der größte Börsengang der Geschichte gelungen. Der Claude-Entwickler und größte Konkurrent von OpenAI mit deren CHatGPT hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet platziert.

Anthropic brachte 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar am Markt unter, das Unternehmen hatte zunächst 825 Millionen Papiere in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar angeboten. Anthropic nimmt damit 81,34 Milliarden Dollar ein und wird insgesamt mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Anthropic plant zudem, bei einer Privatplatzierung von Aktien zusätzliche 26 Milliarden Dollar einzunehmen. Doch die Superlative um die Marktkapitalisierung könnten noch weitaus höher ausfallen, denn im Graumarkt wird die Aktie derzeit mit einem Aufschlag von 25 Prozent gehandelt. Bis zum ersten Kurs dürfte es aber noch dauern, bei SpaceX wurde der erste gehandelte Kurs erst über zwei Stunden nach Eröffnung der US-Börsen gestellt.

Der Börsengang würde jenem von SpaceX im Juni folgen, als die Aktie an ihrem ersten Handelstag um 19 Prozent in die Höhe geschossen war. Dieses Beispiel liefert Investoren von Anthropic jedoch zugleich ein mahnendes Beispiel. Obwohl SpaceX weiterhin über dem Ausgabepreis notiert, liegt der Kurs derzeit aber weit unter ihrem Höchststand. Elon Musks SpaceX hatte vor Anthropic den Rekord mit 75 Milliarden Dollar beim Börsengang inne gehabt.

Vorbörslich sind die Aufschläge im Technologiesektor breit gestreut - Amazon (+2,4%), Nvidia (+1,8%) und Alphabet (+3,9%) legen deutlich zu. Alle drei Unternehmen wollen an der Privatplatzierung von Anthropic- Aktien teilnehmen. Die übrigen Ereignisse des Tages wie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, der Philadelphia-Fed-Index, der Index der Frühindikatoren und Äußerungen von Fed-Vertretern dürften angesichts der Konzentration auf den Börsengang von Anthropic in den Hintergrund treten.

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November 19, 2026 06:29 ET (11:29 GMT)