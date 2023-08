MARKT USA/Arbeitsmarktdaten dürften Richtung vorgeben

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine kleine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Letztlich wird aber wohl der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli die Richtung der Börsen bestimmen. Volkswirte schätzen, dass im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft 200.000 Stellen entstanden sind, nachdem im Juli ein Zuwachs von 209.000 Arbeitsplätzen verzeichnet worden war. Allerdings hatte der private Dienstleister ADP am Mittwoch einen deutlich höheren Stellenaufbau vermeldet als angenommen, so dass auch bei den Daten des Arbeitsministeriums, den sogenannten Payrolls, positives Überraschungspotenzial vermutet wird.

Aus Sicht der US-Notenbank, die ihre Geldpolitik auch an der Beschäftigungslage ausrichtet, ist der Arbeitsmarkt immer noch zu angespannt, wie es von der Credit Agricole (CA) heißt. Allerdings bewege er sich in die richtige Richtung, so die französische Bank mit Blick auf den zuletzt langsameren Stellenaufbau. Wenn der Bericht im Rahmen der Erwartungen ausfalle, sei mit einer Zinserhöhungspause im September zu rechnen. Sollten allerdings deutlich mehr Stellen entstanden sein als erwartet, würde das Risiko einer weiteren Zinserhöhung steigen, vermuten die Analysten.

Neben den Arbeitsmarktdaten gilt das Interesse der Bilanzsaison. Hier haben am Donnerstag nach Börsenschluss mit Amazon und Apple zwei Schwergewichte des US-Technologiesektors Zahlen vorgelegt. Während die Zahlen von Amazon die Erwartungen klar übertroffen haben, überzeugte der Quartalsausweis von Apple nicht in allen Punkten. Die Amazon-Aktie springt vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben, Apple verlieren 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2023 06:24 ET (10:24 GMT)