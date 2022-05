MARKT USA/Aussicht auf Lockdown-Ende in China schiebt Börse an

Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China dürfte am Dienstag auch an den US-Börsen mit Erleichterung aufgenommen werden. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich fest bis sehr fest.

An den chinesischen Börsen hatten die Kurse am frühen Dienstag kräftig zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass Hongkong schon in dieser Woche die wegen der Pandemie angeordneten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen lockert, die Wirtschaftsmetropole Schanghai soll Anfang Juni folgen. Das lässt hoffen, dass die Lieferkettenprobleme zumindest nachlassen, wenn chinesische Fabriken und Überseehäfen den Betrieb demnächst wieder aufnehmen. Noch ist es aber nicht so weit. Daher bleiben die Lockdowns in China - ebenso wie der andauernde Krieg in der Ukraine - potenzielle Gefahren für die Weltwirtschaft und damit belastend für die Finanzmärkte.

Anleger an der Wall Street müssen sich derweil noch mit einer Reihe von Konjunkturdaten auseinandersetzen. Im Blick stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze aus dem April. Hier gilt das Interesse der Frage, inwieweit die hohe Inflation das Konsumverhalten der US-Bürger beeinflusst hat. Veröffentlicht werden ferner April-Daten zur Industrieproduktion und die Lagerbestände aus dem März.

Daneben stehen Auftritte hochrangiger Vertreter der US-Notenbank auf der Agenda, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. Er wird auf dem Future for Everything Festival sprechen, das vom Wall Street Journal ausgerichtet wird.

Geschäftszahlen hat unter anderem die Baumarktkette Home Depot vorgelegt. Das Unternehmen hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten und die Jahresziele erhöht, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von gut 4 Prozent verhilft. Positiv hat auch der Entwickler von Videospielen Take-Two Interactive (+7%).

