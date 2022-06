MARKT USA/Blicke auf den US-Arbeitsmarkt gerichtet

Nach den Vortagesgewinnen dürfte es an der Wall Street zum Wochenausklang leicht nach unten gehen. Der Future auf den S&P-500 liegt aktuell 0,4 Prozent im Minus. Die Richtung wird aber erst der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Mai vorgeben, der eine Stunde vor Handelsbeginn veröffentlicht wird. Zwar wird erneut ein robustes Jobwachstum erwartet, doch dürfte sich das Einstellungstempo gegenüber dem Vormonat verlangsamt haben, da die Unternehmen mit einem angespannten Arbeitsmarkt und steigender wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sind, wie es heißt.

Zudem ist die US-Notenbank besorgt darüber, dass ein starker Arbeitsmarkt die Inflation weiter in die Höhe treiben könnte, da der Wettbewerb um Arbeitskräfte die Lohnverhandlungen anheizt. Frank Øland Winther, globaler Chefstratege der Danske Bank, wird vor allem darauf achten, ob die Löhne im vergangenen Monat gestiegen sind. Dies - und eine Verlangsamung bei den Einstellungen - könnte die Märkte ins Wanken bringen, ergänzt er. "Das ist ein unglücklicher Cocktail. Dann haben wir eine Inflation auf breiterer Basis, und dann wird die Fed die Geldpolitik weiter straffen".

Die weiteren anstehenden US-Daten dürften dagegen in den Hintergrund treten. So werden noch der Einkaufsmanager für den Dienstleistungsbereich für Mai in zweiter Lesung und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für Mai, veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Okta-Aktie vorbörslich um 15,9 Prozent nach oben. Der Experte für Identitätsmanagement schnitt in seinem ersten Quartal nicht nur besser ab als vom Markt erwartet, sondern erhöhte auch die Prognose für das Gesamtjahr. Dass das Unternehmen im März Opfer eines Hackerangriffs gewesen war, habe das Geschäft nicht wesentlich beeinträchtigt, teilte Okta zudem mit.

Lululemon Athletica steigen um 1,8 Prozent. Der Anbieter von Sportbekleidung übertraf in seinem ersten Quartal die Umsatz- und auch die Gewinnerwartung der Analysten und erhöhte den Umsatz- und den Gewinnausblick für das Gesamtjahr.

