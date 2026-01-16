MARKT USA/Börse etwas fester erwartet - TSMC befeuert KI-Wette weiter

Zum Wochenausklang zeichnen sich an den US-Börsen erneut Kursgewinne ab. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future legt um 0,6 Prozent zu, erneut gestützt von Zahlen und Ausblick des taiwanischen Chipauftragsfertigers TSMC. Die optimistischen Erwartungen des Unternehmens haben die Furcht vor einer KI-Blase zerstreut.

Etwas gebremst werden könnten die Kurse von der geopolitischen Lage. Am Vortag hatte die Aussage von US-Präsident Trump, dass die Spannungen im Iran nachließen, zwar die Anleger an den Aktienmärkten etwas beruhigt und die Ölpreise auf Talfahrt geschickt, doch ist der Konflikt um Grönland noch nicht gelöst. Einige Nato-Mitglieder haben Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel entsandt, auf die Trump Anspruch erhebt. Der Präsident argumentiert, dass die USA aus Gründen der nationalen Sicherheit Grönland kontrollieren müssten, weil es andernfalls China oder Russland täten.

An der Börse sind erneut Aktien mit Bezug zu TSMC oder zum Thema KI gesucht. Dazu gehört Nvidia, für die TSMC Chips fertigt. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 1 Prozent. Advanced Micro Devices (AMD) legen um 3,2 Prozent zu.

Die Bilanzsaison legt am Freitag eine Pause ein. Zu den wenigen Unternehmen, die Zahlen veröffentlicht haben, gehört der Logistiker J.B. Hunt Transport. Die Aktie fällt vorbörslich um 5,3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang aufgrund eines niedrigeren Frachtkaufkommens im transkontinentalen Geschäft gemeldet hat.

Konjunkturseitig stehen die Daten zur US-Industrieproduktion im Dezember auf der Agenda.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)