MARKT USA/Börse etwas fester gesehen - Ölpreisrückgang stützt

Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag ab. Vor allem Technologiewerte waren heftig abverkauft worden, nachdem neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aufgekommen waren. Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,5 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,8 Prozent. Unterstützung kommt vom Ölpreis, der am Montag deutlich nachgibt. Das Barrel Brentöl verbilligt sich mit Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg um 4,4 Prozent auf 108,45 Dollar. Das lindert Inflations- und Zinserhöhungserwartungen, worauf wiederum am langen Ende des Anleihemarkts die Renditen fallen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,92 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Euro legt zum Greenback um 0,5 Prozent zu auf etwa 1,1210 Dollar.

Zentrales Thema sind die anstehenden "Midterm"-Wahlen in den USA am Dienstag. Sollten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erreichen, wäre dies negativ für Aktien mit KI-Bezug, heißt es unter Verweis auf Skepsis der Wähler gegenüber Datenzentren.

Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und von ISM für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf der Agenda. Überdies werden die Bauausgaben aus dem September veröffentlicht.

Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Erst nach Börsenschluss werden Apple und Palantir ihre Drittquartalszahlen vorlegen. Der Apple-Quartalsausweis ist der erste unter dem neuen CEO John Ternus. Anleger warten gespannt auf etwaige Aussagen zu schnelleren Produkteinführungen, Preiserhöhungen und zum Thema KI.

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen dürften weiter von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet werden. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase büßen nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag vorbörslich weitere 1,4 Prozent ein.

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November 02, 2026 06:30 ET (11:30 GMT)