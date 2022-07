MARKT USA/Börse freundlich erwartet - IBM von Ausblick belastet

Am Dienstag zeichnet sich an der Wall Street eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Wochenbeginn ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich freundlich. Zentrale Themen bleiben die hartnäckig hohe Inflation, ihre Bekämpfung durch die US-Notenbank und die Gefahr eines Abgleitens der Wirtschaft in eine Rezession. Mit Blick auf die laufende Bilanzsaison gilt das Interesse der Frage, inwieweit der Preisauftrieb sich in den Zahlen und Ausblicken der Unternehmen niederschlägt. Daneben schwebt die drohende Energiekrise in Europa über dem Markt, denn es gilt keineswegs als sicher, dass Russland nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nordstream 1 gegen Ende der Woche die Gaslieferungen nach Europa wiederaufnimmt. An US-Konjunkturdaten stehen nur Baubeginne und -genehmigungen aus dem Juni auf der Agenda.

Aktien von IBM fallen vorbörslich rund 5 Prozent. Das Unternehmen hat zwar mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, dämpft aber die Erwartungen an das zweite Halbjahr: Der starke Dollar wird zum Problem für IBM und das Umsatzwachstum voraussichtlich bremsen.

Im Verlauf des Dienstag werden unter anderem noch Johnson & Johnson, Lockheed Martin und - erst nach Börsenschluss - Netflix über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.

July 19, 2022 06:08 ET (10:08 GMT)