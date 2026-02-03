PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
03.02.2026 11:52:40
MARKT USA/Börse leicht im Plus erwartet - Palantir mit Kurssprung
Die US-Börsen dürften am Dienstag erneut zulegen, wenn auch langsamer als zu Wochenbeginn. Der S&P-Future gewinnt vorbörslich 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future steigt um 0,5 Prozent. Zur positiven Stimmung tragen gute Nachrichten aus dem Technologiesektor ebenso bei wie die Erholung der Edelmetallpreise von ihrem Absturz. Etwas gebremst wird der Anstieg der Kurse vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Shutdown" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des stets vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Verlauf des Dienstags wird das Repräsentantenhaus über den Haushalt abstimmen.
Für den Berichtstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. Vorbörslich werden unter anderem Pepsico, Merck & Co, Pfizer und Paypal über den Geschäftsverlauf berichten, nach der Schlussglocke folgen Amgen und Advanced Micro Devices (AMD). In den kommenden Tagen werden Schwergewichte wie die Google-Mutter Alphabet oder Amazon ihre Bücher öffnen.
Am Montag nach Börsenschluss hat Palantir einen Rekordumsatz vermeldet. Zu verdanken war dies der hohen Nachfrage der US-Regierung nach der KI-Technologie des Unternehmens. Die Aktie macht im vorbörslichen Handel einen Satz von 10,5 Prozent.
Im Blick steht daneben eine Fusion: Tesla-CEO Elon Musk zufolge hat SpaceX xAI übernommen, eine Transaktion, die Musks Raketen- und Satellitenunternehmen und sein Startup für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenführt. Die beiden Unternehmen sind nicht börsennotiert. SpaceX soll jedoch voraussichtlich Mitte des Jahres an die Börse gehen. Die Tesla-Aktie steigt um 1,1 Prozent.
Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar behauptet. Die Renditen der US-Anleihen legen weiter zu; die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,29 Prozent.
Beim Gold nutzen Anleger die heftigen Verluste der vergangenen Tage zum Einstieg. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 5,5 Prozent auf 4.915 Dollar.
Wenig verändert tendieren die Ölpreise. Sie hatten an den Vortagen kräftige Verluste verbucht, belastet von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 05:52 ET (10:52 GMT)
