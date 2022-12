MARKT USA/Börse vor Erholung - Inflation und Konsum im Blick

An den US-Börsen dürfte es am letzten Handelstag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende zu einer kleinen Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Donnerstag kommen. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich bis zu 0,6 Prozent im Plus. Ausschlaggebend für die Richtung des Marktes dürften letztlich aber Daten zur Inflation und zum Konsumverhalten der US-Verbraucher sein.

Veröffentlicht werden die November-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Hier gilt das Interesse besonders dem PCE-Preisindex, einem von der US-Notenbank stark beachteten Inflationsmaß. Daneben stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem November auf der Agenda, gefolgt vom Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan (zweite Umfrage im Dezember) und den Neubauverkäufen aus dem November.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage so kurz vor den Feiertagen dünn.

Tesla-Aktien, die am Donnerstag um fast 9 Prozent abgestützt waren, zeigen sich vorbörslich 1,4 Prozent höher. Hier dürfte die Ankündigung von CEO Elon Musk stützen, vorerst keine weiteren Tesla-Aktien mehr zu verkaufen.

