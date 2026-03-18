MARKT USA/Börse vor Fed-Entscheid im Plus erwartet

Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihren Anstieg fortsetzen, gestützt von mehr oder weniger stabilen Ölpreisen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street an, wenngleich sich die Anleger bis zum Zinsentscheid der US-Notenbank um 19.00 Uhr MEZ zurückhalten dürften. Mit Erleichterung wird eine Vereinbarung zwischen dem Irak und der Türkei aufgenommen, die die Wiederaufnahme irakischer Ölexporte über das türkische Kurdengebiet vorsieht. Damit kann der Irak die faktisch blockierte Straße von Hormus umgehen, was wiederum die Furcht vor Versorgungsengpässen lindert, wie Händler sagen. Der Preis für ein Barrel Brentöl notiert aktuell bei rund 104 Dollar.

Das Interesse an "sicheren Häfen" lässt in diesem Umfeld nach. Der Dollar ist als Fluchtwährung nicht gefragt; der Dollarindex zeigt sich kaum verändert. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite im Gefolge des Dollar um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Der Goldpreis fällt um 1 Prozent auf 4.956 Dollar je Feinunze.

Die US-Notenbank dürfte den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt. Das Interesse gilt vor allem der Einschätzung der Währungshüter zu den Folgen des Iran-Kriegs für die US-Wirtschaft und dem daraus resultierenden geldpolitischen Kurs der Fed.

Technologiewerte dürften von der Mitteilung des Nvidia-CEO Jenson Huang profitieren, dass das Unternehmen die Produktion der H200-Prozessoren für den Verkauf in China wieder aufgenommen hat. Nvidia gewinnen vorbörslich 0,9 Prozent. Nach Börsenschluss wird Micron Geschäftszahlen vorlegen. Die Titel hatten in den vergangenen Tagen von Plänen des Chipherstellers zum Bau einer zusätzlichen Produktionsstätte in Taiwan profitiert und legen vorbörslich um weitere 2,3 Prozent zu.

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March 18, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)