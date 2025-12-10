MARKT USA/Börse vor Zinsentscheid zunächst weiter im Wartemodus

Die bislang viertägige Phase des Abwartens mit nur geringen Index-Bewegungen an der Wall Street dürfte am Mittwoch vorerst in die nächste Runde gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte die "Ruhephase" im späten Handel ein Ende finden. Dass die Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird, wird unverändert mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent am Zinsterminmarkt eingepreist. Daher dürfte ein solcher Zinsschritt die Börse nicht mehr bewegen. Doch anders verhält es sich mit dem Ausblick.

Die Prognosen gehen weit auseinander vom Ende des Sekungszyklus über ein Verschieben weiterer Zinssenkungen 2026 bis hin zu einer ungebremsten Fortsetzung. Vor einem Jahr hatte laut CMC Markets eine restriktive Rhetorik von US-Notenbankgouverneur Jermome Powell zu einem deutlichen Einbruch am Aktienmarkt geführt: "Die Geschichte könnte sich heute Abend allein schon deshalb wiederholen, weil Argumente für eine eher gedämpfte geldpolitische Lockerung in Zukunft gut begründet sind", erläutert Marktanalyst Luis Ruiz.

"Wir erwarten, dass dies eine falkenhafte Zinssenkung sein wird, wobei die Fed wahrscheinlich signalisieren wird, dass weitere Senkungen kurzfristig unwahrscheinlich sind", warnt Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC vor zu großen Hoffnungen auf eine ungebremste Fortsetzung des Zinssenkungszyklus. Die Fed sei gespalten, wie sie mit Zinssenkungen 2026 vorgehen soll, angesichts des heiklen Gleichgewichts zwischen der Schwäche des Arbeitsmarktes und der immer noch erhöhten Inflation. Mit Spannung wird daher auf die neuen Zinsprognosen (Dot Plot) der einzelnen Fed-Mitglieder gewartet.

December 10, 2025