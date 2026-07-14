MARKT USA/Börse wenig verändert erwartet vor Preisdaten und Bankenzahlen

Die US-Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Der Future auf den S&P-500 notiert 0,1 Prozent niedriger. Der Nasdaq-Future legt um 0,4 Prozent zu, allerdings hatten die Nasdaq-Indizes am Montag deutlich stärker nachgegeben. Letztlich dürften aber Inflationsdaten und die Geschäftszahlen von fünf US-Großbanken die Richtung vorgeben.

Noch vor der Startglocke werden die Verbraucherpreise aus dem Juni veröffentlicht. Volkswirte prognostizieren, dass sich der Preisauftrieb in der Gesamtrate abgeschwächt hat. In der Kernrate wird ein Anstieg im gleichen Tempo wie im Vormonat erwartet. In den Daten ist allerdings der rasante Ölpreisanstieg der vergangenen Tage nicht enthalten, der in Reaktion auf die jüngsten Scharmützel zwischen den USA und dem Iran und die neuerliche Schließung der Straße von Hormus folgte. Im Blick steht auch der Auftritt von US-Notenbankchef Warsh vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses.

Die Bilanzsaison erlebt ihren ersten Höhepunkt mit den Zweitquartalszahlen von Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigrup.

Am Anleihemarkt verharren die Renditen auf dem am Montag erreichten erhöhten Niveau. Die Zehnjahresrendite steht bei 4,62 Prozent. Der Dollar, der zu Wochenbeginn ebenfalls zugelegt hatte, tendiert knapp behauptet. Die Ölpreise ziehen mit der Entwicklung im Iran-Krieg weiter an. Der Preis für ein Barrel Brenöl steigt um gut 4 Prozent auf 86,75 Dollar.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)