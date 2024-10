MARKT USA/Börsen in Schlagweite zu jüngsten Allzeithochs

Nach der erneuten Rekordjagd am Vortag könnten Anleger an der Wall Street am Dienstag ein paar Gewinne einfahren. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Gleichwohl bewegen sich die Börsen in Schlagweite ihrer jüngsten Allzeithochs und könnten daher im Verlauf weitere markieren. Denn die Großbanken Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs legen ihre Geschäftsberichte noch vor der Startglocke vor -- und die jüngste Rekordjagd war von überzeugenden Geschäftszahlen aus dem Bankensektor eingeläutet worden. Dazu fallen die Erdölpreise deutlich, wodurch Inflationssorgen gemildert und Zinssenkungsfantasien befeuert werden. "Der ruhige Wochenbeginn gab Investoren Zeit zum Nachdenken, bevor die Berichtssaison in vollem Gange ist", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown mit Blick auf den Wochenstart am Columbus Day.

October 15, 2024 06:06 ET (10:06 GMT)