MARKT USA/Börsen kaum verändert erwartet - Nvidia-Zahlen verpuffen

Die US-Börsen dürften zum Start in den Donnerstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren kaum verändert. Nach dem Anstieg vom Mittwoch, getragen von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs, ist erst einmal die Luft raus. Die am Vortag gesunkenen Ölpreise verharren mehr oder weniger auf dem niedrigen Niveau. Das Barrel Brentöl kostet rund 105 US-Dollar. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen wenig verändert. Sie waren nach ihrem jüngsten Höhenflug am Mittwoch deutlich gefallen. Der Dollar zeigt sich gut behauptet.

Die mit Spannung erwarteten Erstquartalszahlen von Nvidia fielen besser aus als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die Analystenschätzungen. Die Aktie zeigt sich jedoch unbeeindruckt und notiert gut behauptet. Denn Beobachter finden auch hier ein Haar in der Suppe: Der angekündigte Aktienrückkauf im Volumen von 80 Milliarden Dollar lasse annehmen, dass dem Chipkonzern die Ideen für neue Investitionen ausgingen, kommentiert Kathleen Brooks von XTB. Innovationen könnten ausbleiben, und Anleger könnten befürchten, dass die Kundenbasis von Nvidia kleiner werde. Das Unternehmen verlasse sich sehr auf "Hyperscaler", die im vergangenen Quartal für mehr als die Hälfte des Umsatzes verantwortlich gewesen seien. Das sei enttäuschend, fügt sie hinzu.

Nvidia muss sich die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten teilen. Auf der Agenda stehen Baubeginne und -genehmigungen aus dem April, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche, der Philadelphia-Fed-Index für Mai und die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes, ebenfalls für Mai.

Vor Handelsbeginn wird der Einzelhandelsriese Walmart seine Erstquartalszahlen vorlegen. Daneben rücken Börsengänge in den Fokus. SpaceX hat die Unterlagen für das geplante IPO bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Der Börsengang könnte schon im kommenden Monat stattfinden und dem von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmen 80 Milliarden Dollar einbringen.

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May 21, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)