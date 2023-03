MARKT USA/Börsen mit leichten Aufschlägen erwartet

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu.

Bestimmendes Thema ist weiterhin die Zinspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Zuletzt hatten Preisdaten aus Europa und den USA die Sorge vor einem hartnäckig hohen Zinsniveau zu Lasten des Wirtschaftswachstums geschürt.

Positive Wirtschaftsdaten aus China, die darauf hindeuten, dass die chinesische Wirtschaft nach Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen nun an Fahrt aufnimmt, hellen die Stimmung an den Märkten indessen etwas auf.

"An den Märkten weht der März-Wind der Hoffnung, dass die Wiedereröffnung Chinas die Schwäche in anderen Ländern ausgleichen wird, die mit einer hartnäckigen Inflation und einer sich verschärfenden Lebenskostenkrise zu kämpfen haben", so Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Konjunkturseitig wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Februar in zweiter Lesung veröffentlicht sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ebenfalls für Februar. Zudem stehen die Bauausgaben für Januar auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten legen HP vorbörslich um 3,3 Prozent zu. Der Computer- und Druckerhersteller hat im ersten Quartal einen kräftigen Rückgang beim Umsatz verzeichnet, da sich die Ausgaben der Verbraucher und Unternehmen verlangsamten, was die andauernde Inflation und die Befürchtungen einer Rezession widerspiegelt. Der Ausblick für das zweite Quartal bewegte sich im Rahmen der Erwartungen.

Novavax knicken um 24,6 Prozent ein, nachdem der Pharmahersteller schwache Zahlen vorgelegt hatte. Der Verlust im vierten Quartal war doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Außerdem geht Novavax das Geld aus; das Unternehmen sieht deshalb seinen Fortbestand gefährdet. Aktuell scheine die Finanzierung auf Sicht eines Jahres gesichert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 06:31 ET (11:31 GMT)