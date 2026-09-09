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09.09.2026 12:27:39

MARKT USA/Börsen trotz sich anbahnender Verluste relativ resilient

Nach den Vortagesabgaben dürfte die Wall Street am Mittwoch weiter im Verlustmodus operieren. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt nur eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Angesichts des negativen Börsenumfelds halten sich die US-Börsen damit recht wacker. Denn zum einen marschieren die Ölpreise unaufhaltsam weiter nach oben - die europäische Sorte Brent hat die Marke von 100 Dollar pro Fass übersprungen. Die USA und der Iran überziehen sich weiter gegenseitig mit Militärschlägen. Die USA sollen fünf iranische Tanker in der Straße von Hormus zerstört haben. Die Ölpreisrally befeuert Inflationssorgen und treibt in der Folge die Kreditkosten in die Höhe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettert über die Marke von 4,80 Prozent.

"Die Märkte scheinen diese Woche auf der Stelle zu treten, da steigende Energiepreise die Risikobereitschaft dämpfen", befindet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Inflation steht derzeit im Fokus mit der Veröffentlichung von Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Zum anderen eskaliert der Zollstreit zwischen den USA und Kanada. US-Präsident Donald Trump hat Dekrete unterzeichnet, um den Import vieler Milchprodukte, alkoholischer Getränke und Motorräder aus Kanada in drei Wochen zu unterbinden. Damit reagierte er auf kanadische Gegenzölle auf US-Importe, die zuvor in Kraft getreten sind. Trump änderte zudem den Umfang einiger bestehender Zölle auf kanadische Produkte. Die Auswirkungen auf betroffene Branchen könnten ruinös ausfallen, sollten sie tatsächlich in Kraft treten.

Apple verlieren vorbörslich 0,1 Prozent und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber anziehenden Marktzinsen. Der Technologiegigant plant auf seiner jährlichen Produktveranstaltung im späten Geschäft die Vorstellung neuer Geräte. Erwartet wird die Präsentation eines faltbaren Mobiltelefons.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)

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