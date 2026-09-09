Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
09.09.2026 12:27:39
MARKT USA/Börsen trotz sich anbahnender Verluste relativ resilient
Nach den Vortagesabgaben dürfte die Wall Street am Mittwoch weiter im Verlustmodus operieren. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt nur eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Angesichts des negativen Börsenumfelds halten sich die US-Börsen damit recht wacker. Denn zum einen marschieren die Ölpreise unaufhaltsam weiter nach oben - die europäische Sorte Brent hat die Marke von 100 Dollar pro Fass übersprungen. Die USA und der Iran überziehen sich weiter gegenseitig mit Militärschlägen. Die USA sollen fünf iranische Tanker in der Straße von Hormus zerstört haben. Die Ölpreisrally befeuert Inflationssorgen und treibt in der Folge die Kreditkosten in die Höhe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettert über die Marke von 4,80 Prozent.
"Die Märkte scheinen diese Woche auf der Stelle zu treten, da steigende Energiepreise die Risikobereitschaft dämpfen", befindet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Inflation steht derzeit im Fokus mit der Veröffentlichung von Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Zum anderen eskaliert der Zollstreit zwischen den USA und Kanada. US-Präsident Donald Trump hat Dekrete unterzeichnet, um den Import vieler Milchprodukte, alkoholischer Getränke und Motorräder aus Kanada in drei Wochen zu unterbinden. Damit reagierte er auf kanadische Gegenzölle auf US-Importe, die zuvor in Kraft getreten sind. Trump änderte zudem den Umfang einiger bestehender Zölle auf kanadische Produkte. Die Auswirkungen auf betroffene Branchen könnten ruinös ausfallen, sollten sie tatsächlich in Kraft treten.
Apple verlieren vorbörslich 0,1 Prozent und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber anziehenden Marktzinsen. Der Technologiegigant plant auf seiner jährlichen Produktveranstaltung im späten Geschäft die Vorstellung neuer Geräte. Erwartet wird die Präsentation eines faltbaren Mobiltelefons.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
09.09.26
|ROUNDUP: Apple bringt erstes auffaltbares iPhone heraus (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Apple-Aktie im Blick: Anleger erwarten erstes auffaltbares iPhone (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Foldable iPhone Duo will cost $1,999 as Apple raises smartphone prices (Financial Times)
|
09.09.26
|MARKT USA/Börsen trotz sich anbahnender Verluste relativ resilient (Dow Jones)
|
09.09.26
|ROUNDUP: Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Apple-Aktie vor der entscheidendsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten sagen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Apple looks to AI capabilities to drive its new foldable phone sales (Financial Times)
|
08.09.26
|Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Apple Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|272,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.