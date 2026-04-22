22.04.2026 12:26:40

MARKT USA/Börsen vor Aufschlägen dank verlängerter Iran-Waffenruhe

Die Schlagzeilen zum Irankrieg halten die Wall Street weiter fest im Griff. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der eigentlich am Mittwoch endenden Waffenruhe mit dem Iran angekündigt hat, steigt der Optimismus wieder an den US-Börsen. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag hatte der Umstand belastet, dass US-Vizepräsident JD Vance seine Pläne für eine Reise nach Pakistan zu Friedensgesprächen mit Iran auf Eis gelegt hatte. "Trumps Verlängerung der Waffenruhe hat über Nacht zu einer gewissen Erholung an den Märkten geführt, nachdem Anleihen und Aktien gestern dies- und jenseits des Atlantiks an Boden verloren hatten", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen