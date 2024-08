MARKT USA/Börsenerholungskurs dürfte sich fortsetzen

Der Erholungskurs der Wall Street nach der vorangegangenen Talfahrt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Bereits am Vortag war die Erholung mit Aufschlägen eingeläutet worden. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen und verdeutlicht, dass die jüngst herben Abgaben keinen Trend manifestieren. Vielmehr setzt sich die Meinung am Markt durch, dass die Verluste übertrieben und fundamental nicht gerechtfertigt gewesen seien. Auch die bislang ausgebliebene militärische Eskalation im Nahen Osten lässt am Aktienmarkt wieder Kaufinteresse aufkommen. Anleger hoffen nun, dass den Drohgebärden aus dem Iran keine militärischen Schritte folgen.

Ein Auslöser der jüngsten Talfahrt war der Crash am japanischen Aktienmarkt, doch hat der Nikkei-225 mittlerweile praktisch die gesamten Verluste in zwei Tagen wieder aufgeholt. Händler sprechen von der Auflösung von Carry-Trades, nachdem die japanische Notenbank die Leitzinsen angehoben hatte. Anleger seien mit extrem niedrig verzinsten Krediten aus Japan auf Einkaufstour unter anderem in den USA gewesen - vorrangig im US-Technologiesektor. Mit der japanische Zinsanhebung hätten Anleger dann abrupt verkaufen müssen - in Japan, aber auch in den USA. Der stellvertretende Notenbankgouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, beruhigte die Lage am Mittwoch weiter. Er teilte mit, die Zentralbank plane keine weiteren Zinserhöhungen, solange der Markt so volatil sei.

"Der Bär, der die Märkte in den vergangenen Tagen über die Klippe gejagt hat, macht eine wohlverdiente Pause. Aber erst die Zeit wird zeigen, ob er nur im Winterschlaf ist. Uchida scheint die Party des Bären zumindest vorerst beendet zu haben - mit Kommentaren, dass die japanischen Zinsen nicht weiter erhöht werden, solange die Marktinstabilität anhält", merkt Analyst Derren Nathan von Hargreaves Lansdown an.

August 07, 2024 06:31 ET (10:31 GMT)