MARKT USA/Deutliche Abschläge nach Vortagesgewinnen erwartet

Die US-Börsen dürften am Mittwoch nach der kräftigen Vortageserholung mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 1,6 Prozent nach. Das hoch volatile Auf und Ab an der Wall Street dürfte sich damit fortsetzen.

Die hohe Inflation und die rapide Zinswende der US-Notenbank nähren weiter die Angst vor einem Abrutschen der Wirtschaft in eine Rezession. Im Fokus der Marktteilnehmer liegt daher die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Nachmittag (15:30 Uhr MESZ). Die Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Die US-Notenbank hatte in der Vorwoche den Leitzins kräftig um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent angehoben.

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, hat indessen seine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Juli um weitere 50 bis 75 Basispunkte signalisiert. Ein solcher Zinsschritt fühle sich "ziemlich vernünftig" an, sagte Barkin. Die Inflation bezeichnete Barkin, als "hoch, breit angelegt und anhaltend".

Es sehe nicht so aus, als ob sich die Fed vom Rückgang des S&P-500-Index um 21 Prozent seit Jahresbeginn beirren lasse; ihre aktuelle Rhetorik sei, dass die US-Wirtschaft höhere Zinsen verkraften könne, kommentieren die Analysten von ING.

Konjunkturseitig werden erst nach Handelsschluss in den USA die API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen veröffentlicht.

June 22, 2022 06:07 ET (10:07 GMT)