MARKT USA/Entspannung zwischen Israel und Iran dürfte weiter stützen

Die US-Börsen dürften ihre Erholungsbewegung am Dienstag fortsetzen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,5 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,8 Prozent angesichts sich weiter erholender Halbleiteraktien nach dem jüngsten Ausverkauf. Im Iran-Krieg hat sich die Lage vorerst entspannt, nachdem sowohl der Iran als auch Israel ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben. Darauf kommen die Ölpreise weiter zurück. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um rund 2 Prozent auf gut 92 Dollar.

Der Dollar wertet nach dem kräftigen Anstieg am Freitag im Sog steigender Marktzinsen etwas ab. Der Euro steigt auf 1,1565 Dollar. Der Dollar sei als sicherer Hafen momentan nicht gefragt, dazu dürfte die EZB am Donnerstag die Zinsen erhöhen, heißt es. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen kaum verändert; die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,56 Prozent. Der Goldpreis tritt ebenfalls auf der Stelle.

An Konjunkturdaten werden die Handelsbilanz für April und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser im Mai veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten springen Nuvalent vorbörslich um 39 Prozent auf 123 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK kauft das Biotechnologieunternehmen für 10,6 Milliarden Dollar bzw. 124 Dollar je Aktie.

Im Chipsektor verteuern sich Marvell Technology um 4 Prozent. Intel gewinnen 2,0, AMD 1,4 und Nvidia 0,6 Prozent. Der Kurs von Broadcom - der enttäuschende Ausblick des Unternehmens war mit Auslöser der heftigen Kursverluste im Sektor - gewinnt 1,3 Prozent.

Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs von Vail Resorts um gut 3 Prozent. Dem Betreiber von Ski-Resorts haben schwacher Schneefall und ein geringeres Besucheraufkommen den Umsatz verhagelt.

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June 09, 2026 06:37 ET (10:37 GMT)