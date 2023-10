MARKT USA/Ergebnisse der US-Banken liefern entscheidenden Impuls

Eine leicht negative Eröffnung deutet sich zum Wochenausklang an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,2 Prozent. Den entscheidenden Impuls dürften jedoch die vor der Startglocke anstehenden Quartalsergebnisse von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo liefern. Die Zahlen dürften Aufschluss darüber geben, wie die Verbraucher und Unternehmen mit den höheren Zinssätzen umgehen. Damit nimmt die Berichtssaison in den USA Fahrt auf.

Die Verbraucherpreise vom Vortag spielen dagegen keine große Rolle mehr. Die leicht erhöhte Inflationsrate dürfte die US-Notenbank zwar nicht dazu veranlassen, eine weitere Zinserhöhung im November zu beschließen, doch dürften vor diesem Hintergrund die Zinsen längere Zeit erhöht bleiben, heißt es. In China gingen Importe und Exporte zwar jeweils zurück, jedoch die Exporte geringer als erwartet, die Importe stärker als prognostiziert.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Microsoft vorbörslich um 0,5 Prozent nach unten. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die geplante Übernahme des Videospielanbieter Activision Blizzard nach Zugeständnissen genehmigt und damit den Weg frei gemacht, dass die 75 Milliarden Dollar schwere Transaktion zustande kommt.

Qualcomm verlieren 0,7 Prozent. Der Chiphersteller will im Dezember seine Belegschaft um etwa 2,5 Prozent verkleinern. Bereits im August hatte das Unternehmen gewarnt, dass das Umsatzwachstum von einer Erholung der Mobilfunkverkäufe und der Verkäufe in China abhängen würde. Amazon verlieren 0,5 Prozent. Der "Prime Day" des Online-Händlers lief nach dessen Angaben besser als im Vorjahr, allerdings nannte Amazon auch auf Nachfrage keine konkreten Zahlen.

Die Papiere von Dollar General machen einen Satz um 7,5 Prozent nach oben. Hintergrund ist die Rückkehr des früheren CEO Todd Vasos an die Unternehmensspitze. Vasos, unter dessen Führung die Umsätze der Discounter-Kette kräftig gestiegen waren, war nach acht Jahren vor einigen Monaten von seinem Posten zurückgetreten. Unter seinem Nachfolger Jeff Owen gingen die Umsätze stetig zurück. Gleichzeitig verlor Dollar General Marktanteile an Wettbewerber wie Dollar Tree und Walmart.

