MARKT USA/Erholung von Vortagesverlusten - Microsoft nach Zahlen gesucht

Die US-Börsen dürften am Mittwoch eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag vollziehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine festere Eröffnung am Kassamarkt an. Im Mittelpunkt stehen Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Microsoft, der Google-Mutter Alphabet oder Texas Instruments, um nur einige zu nennen. Im Hintergrund schwelen jedoch weiter Konjunktursorgen, ausgelöst durch die hohe Inflation. Die andauernden Lockdowns in China verschärfen die schon seit einiger Zeit bestehenden Lieferkettenprobleme. Und auch der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an. In diesem Zusammenhang schreckte am Dienstag die Nachricht auf, dass Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einstellen wird.

Konjunkturdaten von Rang werden am Mittwoch nicht veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Microsoft Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 5,4 Prozent verhilft. Alphabet (-2,7%) verfehlte jedoch die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick.

Der Dollar ist als Fluchtwährung in Krisenzeiten erneut gesucht. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Der Euro rutschte mit der Nachricht von den russischen Gaslieferstopps zeitweise unter 1,06 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 06:27 ET (10:27 GMT)