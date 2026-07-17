MARKT USA/Erneute Abgaben erwartet - Chipwerte weiter unter Druck

Mit einem kräftigen Minus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit setzt sich die schwache Vortagestendenz fort. Der Future auf den S&P-500 büßt 1,0 Prozent ein. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1,8 Prozent. Damit verliert die KI-Rally weiter an Schwung. Die Aktien von Intel, Micron, Marvell Technology und Advanced Micro Devices bauen ihre deutlichen Vortagesverluste weiter aus und fallen vorbörslich um bis zu 4,3 Prozent.

Dazu kommen die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran, die den Ölpreis für 1 Barrel der Sorte Brent über die Marke von 85 US-Dollar schieben. Dies wiederum befeuert die Zinserhöhungsspekulationen. Der Goldpreis fällt vor diesem Hintergrund unter die Marke von 4.000 Dollar.

Dazu kommen negative Nachrichten von Netflix: Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Netflix erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Für die Netflix-Aktie geht es um 9,5 Prozent nach unten.

Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier dürfte das Hauptaugenmerk auf dem Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juli liegen. Dazu kommen die Baubeginne und -genehmigungen für Juni und die Industrieproduktion, ebenfalls für Juni.

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July 17, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)