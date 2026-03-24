24.03.2026 12:12:39

MARKT USA/Ernüchterung an Wall Street nach Erleichterungsrally

Nach der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Erleichterungsrally kehrt am Dienstag an der Wall Street wieder etwas Ernüchterung ein. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen Handelsbeginn am Kassamarkt knapp im Minus schließen. Trump hatte mit einem Rückzieher in Form einer Verlängerung seines Ultimatums an den Iran, die Straße von Hormus freizugeben, für Aufatmen an den Börsen gesorgt. Er sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter, worauf auf breiter Front die Aktienkurse stiegen und die Ölpreise nachgaben. Für Rätselraten sorgen allerdings die Dementis aus Teheran. Unter anderem dementierte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Mizan Gespräche mit den USA. Gleichzeitig wurden über Nacht mehrere Orte in Israel von iranischen Raketen angegriffen. Auch Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien berichten von neuen Angriffen.

"Iranische Offizielle haben wiederholt bestritten, dass überhaupt Gespräche mit den USA stattfinden, was dazu beigetragen hat, dass die Märkte einen Teil der anfänglichen Risikobereitschaft gestern Abend und über Nacht wieder zurückgenommen haben", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Zudem ziehen die Erdölpreise wieder an, wenngleich auch nur vergleichsweise moderat. Damit bewegen sich die Rohölpreise aber weiterhin deutlich unter den Höchstständen der vergangenen Woche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 07:13 ET (11:13 GMT)

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