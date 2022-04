MARKT USA/Etwas fester - Berichtssaison rückt in den Fokus

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Damit dürfte es zu einer leichten Erholung von den Vortagesverlusten kommen, als verstärkte Zinsängste den Markt im späten Verlauf ins Minus gedrückt hatten. Die US-Verbraucherpreise für März hatten die Hoffnung geweckt, dass die Inflation schon bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Doch für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank dürfte dies zunächst keine Auswirkungen haben. Die Fed dürfte mit einer kräftigen geldpolitischen Straffung versuchen, die galoppierende Inflation einzudämmen. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,4 Prozent.

Weiteren Aufschluss über die Inflationsentwicklung in den USA dürften am Nachmittag die US-Erzeugerpreise für März liefern. Auch hier wird mit einem beschleunigten Anstieg gerechnet. Analysten erwarten eine Zunahme um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach einem Plus von 0,8 Prozent im Februar.

In den Fokus rückt zudem verstärkt die Berichtssaison. Hier bilden die Quartalszahlen der großen US-Banken einen ersten Höhepunkt. Vor der Startglocke werden JP Morgan Chase und Blackrock ihre Ergebnisse veröffentlichen. Am Donnerstag folgen dann Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs.

Keine neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg. Beobachter erwarten in den kommenden Tagen wieder verstärkte russische Angriffe, vor allem im Osten der Ukraine. Erst am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes angekündigt. Damit scheint es derzeit keine Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zu geben. Vielmehr rücken die immer deutlicher sichtbar werdenden negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur in den Fokus.

Bei den Einzelwerten geht es für die Paypal-Aktie vorbörslich um 1,7 Prozent nach unten. Der US-Handelskonzern Walmart hat den Finanzvorstand des Bezahldienstleisters, John Rainey, abgeworben und mit Wirkung zum 6. Juni zum CFO bestellt. Walmart hatte im Dezember angekündigt, dass ihr derzeitiger Finanzchef Brett Biggs bis Anfang nächsten Jahres aus dem Konzern ausscheiden und den Übergang betreuen werde. Die Walmart-Aktie gewinnt 0,5 Prozent.

