MARKT USA/Etwas fester erwartet - Warten auf Berichtssaison

Mit leichten Aufschlägen wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. In den Blick gerät zunehmend die Berichtssaison, die am Freitag mit den Zahlen großer Banken Fahrt aufnehmen wird. Die Teilnehmer sind sich unsicher, wie gut die Unternehmen in der Lage sein werden, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten.

Am Vortag reichten Daten, die eine schwächere Inflation als prognostiziert anzeigten, nicht aus, um die Kursggewinne aufrechtzuerhalten, zumal das Protokoll der US-Notenbank die Erwartungen einer weiteren Zinsanhebung im Mai bekräftigte. "Die USA sehen sich nach wie vor mit andauernd hohen Inflationsaussichten, einer Verschärfung der Kredit- und Bankenrisiken sowie einer Verlangsamung der Wirtschaft und weiteren Zinserhöhungen konfrontiert", sagt Clifford Bennett, Chefvolkswirt bei ACY Securities.

Auf der Agenda am Donnerstag stehen die Erzeugerpreise sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Für die Aktie von Harley-Davidson geht es im vorbörslichen Handel um 4 Prozent nach unten. Der Motorradhersteller gab bekannt, dass Chief Financial Officer (CFO) Gina Goetter das Unternehmen nach weniger als drei Jahren in dieser Funktion verlässt. Sie wechselt in gleicher Funktion zu Hasbro. Deren Aktien legten am Vorabend um 1,8 Prozent zu.

Die Papiere von Sportsman's Warehouse Holdings knicken um 15 Prozent ein. Der Sportartikel-Einzelhändler prognostiziert für das laufende Quartal einen starken Umsatzrückgang und einen unerwarteten Verlust. Für die Titel von Rent the Runway ging es um 6 Prozent abwärts. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Umsatzwachstum in diesem Jahr geringer ausfallen wird als erwartet und dass der langjährige Finanzchef das Unternehmen verlassen wird.

April 13, 2023 05:56 ET (09:56 GMT)