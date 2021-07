MARKT USA/Etwas fester - Fed-Protokoll im Blick

Nach dem leichten Rücksetzer am Vortag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte etwas fester in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent. Auch die Technologiewerte, die am Vortag gegen den Trend zugelegt hatten, werden mit weiteren Aufschlägen erwartet. Gestützt wird das Sentiment von den kräftig gefallenen Anleiherenditen, die aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit vier Monaten liegen. Dies habe den Appetit auf Wachstumswerte verstärkt, heißt es. Die Renditen geben aktuell erneut leicht nach.

"Es ist wirklich der Technologie-Bereich, der den Markt zuletzt angetrieben hat", sagt Esty Dwek, Leiterin der globalen Marktstrategie bei Natixis Investment Solutions. "In den nächsten Wochen und Monaten werden wir hoffentlich sehen, dass sich das US-Wachstum gut hält, das wird die Märkte weiter unterstützen."

Im Fokus des Interesses steht vor allem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das im späteren Verlauf veröffentlicht wird. Die Investoren erhoffen sich Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Das Protokoll "dürfte vielleicht nicht so hawkish sein wie erwartet", ergänzt Dwek. "Sie haben uns gezeigt, dass sie nicht am Steuer schlafen und ein Auge auf die Inflation haben, aber sie erwarten immer noch, dass sie vorübergehend ist."

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Für die Papiere von Immersion geht es vorbörslich um 10 Prozent nach oben. Der Spezialist für berührungsempfindliche Technologie hatte für sein zweites Quartal eine annähernde Verdopplung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt und einen Gewinn von 5,1 bis 5,5 Millionen Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 06:00 ET (10:00 GMT)