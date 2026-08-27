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27.08.2026 12:16:39

MARKT USA/Etwas fester - Nvidia-Zahlen dürften Chipwerte stützen

An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in den Donnerstagshandel ab. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,5 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 1,1 Prozent. Starke Zahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia dürften vor allem dem Chipsektor Rückenwind verleihen. Auch aus dem Softwaresektor kamen überzeugende Geschäftszahlen, die Befürchtungen zerstreuen könnten, dass die Geschäftsmodelle der Branche durch die Künstliche Intelligenz (KI) gefährdet seien. Am übrigen Markt dürften die Anleger vorsichtiger agieren und den Auftritt des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium am Freitag in Jackson Hole abwarten.

Zur positiven Stimmung trägt auch die Entspannung am Ölmarkt bei. Die Akteure setzten auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus, heißt es. Aktuell tendieren die Preise seitwärts. Das Barrel WTI notiert gut behauptet bei 87,88 Dollar. Im Gefolge der Ölpreise sind zuletzt auch die Anleiherenditen gesunken. Aktuell zeigen sie sich wenig verändert. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,67 Prozent.

Konjunkturseitig stehen nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda. Dafür müssen Anleger Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen verarbeiten, allen voran die der KI-Wette Nvidia. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen und auch von einer unverändert hohen Nachfrage nach KI-Chips berichtet, was Zweifel an der Tragfähigkeit der hohen Investitionen in diesen Bereich lindert. Die Aktie legt vorbörslich um 7,2 Prozent zu. Im Sektor rücken AMD um 1,6 und Intel um 3,5 Prozent vor.

Im Softwaresektor machen die Aktien von Salesforce.com einen Sprung von 11,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenssoftware verzeichnet nach eigenen Angaben ebenfalls eine rege Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen und hat daher die Jahresziele erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung von KI wächst auch der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen, was Crowdstrike das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte beschert hat. Die Aktie verteuert sich um 8,8 Prozent. Der Kurs des auf Identitäts- und Zugriffsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens Okta macht einen Satz von fast 21 Prozent. Auch hier hatten Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)

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