MARKT USA/Etwas leichter - Apple-Aktie mit Abgaben

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten und damit die negative Entwicklung des Vortages fortsetzen, als die Indizes im späten Handel noch ins Minus gerutscht waren. Die Euphorie nach der jüngsten Rekordjagd scheint erst einmal verflogen - auch vor dem Hintergrund der in dieser Woche noch anstehenden wichtigen Termine. Neben der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sind die Blicke vor allem auf den US-Arbeitsmarkt für Februar am Freitag gerichtet. Sollte dieser weiterhin ein robustes Stellenwachstum aufweisen, dürfte eine erste Zinssenkung der Fed nicht vor dem Sommer auf der Agenda stehen.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,3 Prozent. Bei den anstehenden US-Konjunkturdaten dürften der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Februar und der Auftragseingang der Industrie für Januar besonders beachtet werden.

Für einen Dämpfer der zuletzt gesehenen Rally im Technologie-Bereich könnte Apple sorgen. In den ersten sechs Wochen des Jahres sei der iPhone-Absatz in China im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte das Research-Haus Counterpoint mit. Gleichzeitig habe Huawei seine Verkäufe um 64 Prozent gesteigert. Nach der am Montag verhängten Strafe der EU von mehr als 1,8 Milliarden Euro wäre dies die zweite negative Nachricht für den Konzern. Die Apple-Aktie verliert vorbörslich 1,5 Prozent.

Die Titel von Boeing fallen um 0,2 Prozent. Boeing hat einer Untersuchung der US-Luftfahrtaufsichtsbehörden (FAA) zufolge mutmaßlich Qualitätskontrollanforderungen in der Produktion nicht eingehalten. Die FAA teilte weiter mit, dass sie, um Boeing zur Verantwortung zu ziehen, die Produktionserweiterung der 737-Max-Flugzeuge des Unternehmens gestoppt habe und weiterhin vor Ort in den Produktionsstätten von Boeing und Spirit präsent sei.

Tesla verlieren weitere 2,4 Prozent. Nach großflächigen Stromausfällen nach einem Anschlag steht die Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide still.

March 05, 2024 06:06 ET (11:06 GMT)