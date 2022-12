MARKT USA/Falkenhaftere BoJ dämpft Stimmung an Wall Street

Den US-Börsen dürfte am Dienstag eine Erholung von den Vortagesverlusten verwehrt bleiben. Die überraschende Zinswende der japanischen Notenbank dämpft weltweit an den Aktienmärkten die Stimmung. Die Wall Street scheint hier keine Ausnahme zu machen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert bis knapp behauptet. Am Montag hatten Zins- und Rezessionsängste die Kurse in den USA gedrückt.

Die Bank of Japan (BoJ) weitete das Zielband auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte.

Der Yen legt daraufhin zum Dollar kräftig zu. Für die US-Währung werden etwa 132,30 Yen gezahlt. Am Montagabend kostete der Dollar noch 136,80 Yen. Der Dollar-Index sinkt um 0,7 Prozent.

An den Anleihemärkten steigen die Renditen weiter. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe rückt um 8,1 Basispunkte auf 3,67 Prozent vor.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage erneut dünn. Erst nach der Schlussglocke werden Fedex und Nike Zahlen zu ihrem jeweils zweiten Geschäftsquartal veröffentlichen. Konjunkturseitig stehen die Baubeginne und -genehmigungen aus dem November auf der Agenda.

