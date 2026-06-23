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23.06.2026 12:08:41

MARKT USA/Fallende Technologiewerte dürften Wall Street belasten

Deutliche Abgaben bei den Technologie-Werten dürften am Dienstag für kräftig fallende Kurse an der Wall Street sorgen. Auslöser sind Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Dazu kommt die Frage, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur in ihrem derzeitigen Tempo fortsetzen werden. Technologie- und Halbleiteraktien gehörten zu den größten Gewinnern der Rally seit dem vergangenen Jahr, was sie besonders anfällig mache, wenn die Stimmung umschlage, heißt es. Entscheidend werde sein, ob die jüngste Schwächephase nur eine Konsolidierung im KI-Bereich darstelle oder den Beginn einer umfassenderen Neubewertung des Sektors.

Der Future auf den S&P-500 fällt um 1,2 Prozent. Für den Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 geht es sogar um 2,5 Prozent nach unten. Teilnehmer verweisen auch auf die sehr schwachen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem für die Halbleiterwerte teils scharf nach unten ging. So knickte der technologielastige Kospi in Seoul um 10 Prozent ein. Daher stehen an der Wall Street vor allem die Chipwerte unter Abgabedruck. So büßen die Aktien von Nvidia, Intel und Micron Technologies vorbörslich um bis zu 7,8 Prozent ein.

Für Unsicherheit sorgen auch die jüngst massiven Abgaben bei SpaceX. Nach einem Kurseinbruch von gut 16 Prozent am Vortag geht es vor der Startglocke um weitere 3,1 Prozent nach unten. Die geplante Anleiheemission von SpaceX verstärke die allgemeinen Sorgen der Anleger über das Ausmaß der Kapitalbeschaffungsmaßnahmen von KI-Hyperscalern, meint Marktstratege Joachim Klement von Panmure Liberum.

Zudem dürften Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Börsendebüt die Abwärtsbewegung noch verstärkt haben, heißt es. Die Aktien schlossen am Montag bei 154,60 Dollar und damit nur knapp über ihrem Eröffnungskurs beim Börsengang am 12. Juni von 150 Dollar. Im Gefolge geht es für die Aktien von Rocket Lab um 4,7 Prozent nach unten.

Ob die nach der Eröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten für einen Impuls sorgen, bleibt abzuwarten. So werden die US-Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich, jeweils für Juni, veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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