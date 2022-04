MARKT USA/Fester erwartet - Hoffen auf freundliche Berichtssaison

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf positive Meldungen aus der Berichtsaison dürfte am Dienstag für Aufschläge an der Wall Street sorgen. Vor der Startglocke werden Johnson & Johnson, Travelers und Lockheed Martin ihre Quartalsberichte vorlegen, nach Handelsschluss folgen Netflix und IBM.

Sorgen über die Inflation - die auf ein Mehrjahreshoch gestiegen ist - und darüber, wie die Zentralbanken darauf reagieren könnten, beherrschen seit Monaten das Geschehen an den Börsen. Doch bisher ist es den Unternehmen weitgehend gelungen, die höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Allerdings gehen viele Anleger gehen davon aus, dass die Erträge in diesem Quartal zurückgehen werden, weil es für die Unternehmen schwieriger wird, die Kosten für die Verbraucher weiter zu erhöhen. "Die Unternehmen können nicht ewig die Kosten abwälzen", sagt Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds. Er warnt, dass es schwieriger werde, je länger die Preise oben blieben und der Krieg in der Ukraine andauere.

Twitter fallen vorbörslich um 1,3 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management denkt offenbar über die Finanzierung eines möglichen Übernahmeangebots für Twitter nach. Apollo würde nicht der Käufer des Kurznachrichtendienstes sein, habe aber mit verschiedenen Parteien, die an einer Übernahme von Twitter interessiert sind, über die Finanzierung des Deals gesprochen, so eine informierte Person. Vergangene Woche hat der Milliardär und CEO von Tesla, Elon Musk, ein 43 Milliarden US-Dollar schweres Angebot für Twitter angekündigt.

