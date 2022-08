MARKT USA/Gespannte Zurückhaltung vor Inflationsdaten

Leicht im Plus werden die Aktien an der Wall Street am Mittwoch erwartet. Die Stimmung ist gegenwärtig noch zurückhaltend, weil um 14.30 Uhr die Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht werden. Die Teilnehmer erhoffen sich von den Daten näheren Aufschluss über das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Sollte die Teuerung hoch ausfallen, ist eine aggressive Zinspolitik der Fed wahrscheinlicher. Zudem beeinträchtigt eine hohe Inflation das Konsumverhalten der Verbraucher. Beides macht eine Rezession wahrscheinlicher.

Volkswirte rechnen mit einer Teuerung von 8,7 Prozent nach 9,1 Prozent im Juni, da die niedrigeren Energiepreise auf die Inflation etwas gedrückt haben dürfte. Teilnehmer befürchten aber, dass die Kerninflation hartnäckig auf hohem Niveau verharren dürfte. Dies dürfte der in den vergangenen Wochen positiven Grundstimmung für Aktien den Garaus bereiten.

"Die Märkte scheinen dem heutigen wichtigen US-Verbraucherpreisindex mit einer gewissen Besorgnis entgegenzusehen", so die Strategen der Deutschen Bank. "Die Nervosität ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass diese Daten mit einigen der volatilsten Marktreaktionen des letzten Jahres zusammenfielen. Erst vor zwei Monaten schickte die entsprechende Veröffentlichung den S&P-500 auf seinen Jahrestiefststand und trug dazu bei, dass die Fed ihren Zinserhöhungsrhythmus auf 75 Basispunkte beschleunigte", so die Deutsche Bank weiter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2022 05:59 ET (09:59 GMT)