MARKT USA/Gewinne zum Start - Volatilität bleibt hoch

Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte die Wall Street mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit bleibt die Volatilität weiter hoch. Nach einem Start im Plus waren die Kurse am Donnerstag im Verlauf in negatives Terrain gerutscht. Auslöser waren erneute Gewinnmitnahmen im Technologie-Sektor, dessen Bewertung von vielen Marktteilnehmern weiterhin als zu hoch angesehen wird. Vor dem Wochenende ist damit ein erneuter Rutsch in negatives Terrain nicht auszuschließen.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,9 Prozent zu, der Nasdaq-Terminkontrakt klettert um 1,0 Prozent. Bislang hat der Nasdaq-Composite im Wochenverlauf 3,5 Prozent eingebüßt - das stärkste Minus seit dem Absturz Mitte März. Vor allem die Kursverluste bei den Technologie-Schwergewichten Apple, Facebook und Amazon belasten das Sentiment. Diese haben im Wochenverlauf bislang zwischen 3,4 und 6,2 Prozent eingebüßt.

Jedoch dürfte der Sektor weiterhin von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie profitieren. "Fundamental bleiben die Unternehmen in einer Pole-Position", sagt Binay Chandgothia, Portfolio-Manager bei Principal Global Investors.

Ein Teilnehmer warnt jedoch vor einer weiterhin hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimulus-Paket in den USA. "Investoren sollten darauf vorbereitet sein", sagt Altaf Kassam, Investment-Stratege bei State Street Global Advisors. Er nimmt derzeit eine defensive Position ein und favorisiert unter anderem Gold .

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Oracle nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen vorbörslich um 3,4 Prozent aufwärts. Der Datenbankspezialist steigerte in seinem ersten Quartal den Umsatz um 2 Prozent auf 9,37 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um 5 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar.

September 11, 2020 06:16 ET (10:16 GMT)