MARKT USA/Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Nach der jüngsten Rally dürfte die Wall Street zum Wochenausklang mit leichten Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert 0,7 Prozent. Vor dem Wochenende dürften angesichts der weiter bestehenden Risikofaktoren Gewinne mitgenommen werden. So steht weiterhin nicht fest, wer die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Zwar verstärkt sich die Tendenz, dass der Demokrat Joe Biden das Rennen machen dürfte, doch US-Präsident Donald Trump versucht mit allen Mitteln gegen eine weitere Auszählung vorzugehen. Auch bleibt die Frage, ob er eine Niederlage akzeptieren wird. Eine Fortsetzung des Wahlkrimis scheint damit vorgezeichnet.

Daneben rücken auch die weiter rasant steigenden Coronavirus-Neuinfektionen wieder stärker in den Blick. Erstmals wurden in den USA über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag gezählt. Auch in Europa breitet sich das Virus weiter aus, die Staaten reagieren mit mehr oder weniger strengen Lockdowns. Dies dürfte sich verstärkt negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken. Auch US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vorabend vor den Folgen der Pandemie gewarnt und sah den ökonomischen Erholungsprozess in Gefahr.

Einen Indikator für die Lage der US-Wirtschaft dürfte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Oktober liefern, auch wenn dieser mit dem Gezerre um die US-Wahl etwas in den Hintergrund rückt. Hier wird ein Stellenaufbau von 530.000 erwartet, nach 661.000 Stellen im September.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von T-Mobile US vorbörslich 5,9 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Tochter der Deutschen Telekom traut sich daher im laufenden Geschäftsjahr mehr zu.

Der Fahrdienstvermittler Uber hat auch im dritten Quartal unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus-Pandemie gelitten und meldete erneut einen Milliardenverlust. Die Zahlen lagen etwas unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie fällt um 3,6 Prozent.

November 06, 2020