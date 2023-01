MARKT USA/Gut behauptet - Fokus auf Konjunkturdaten

An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte eine gut behauptete Eröffnung ab. Letztlich dürften aber Konjunkturdaten dem Markt die Richtung vorgeben. Auf der Agenda stehen Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise und Industrieproduktion jeweils aus dem Dezember, dazu die Lagerbestände aus dem November. Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" veröffentlichen.

Technische Faktoren könnten den Anstieg der Kurse derweil begrenzen, heißt es bei Fundstrat. So stehe der CBOE-Volatilitätsindex unterhalb von 20, was auf eine gewisse Gleichgültigkeit schließen lasse. Außerdem seien viele Aktien überkauft. Damit sei mit einer Stagnation der Kurse zu rechnen.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. So hat die Fluggesellschaft United Airlines überzeugende Zahlen vorgelegt, was die Aktie vorbörslich um 2,6 Prozent nach oben treibt. Als durchwachsen werden hingegen die Zahlen von Progress Software (-4,4%) bezeichnet.

Moderna springen um 6,6 Prozent, nachdem ein Impfstoffkandidat des Unternehmens in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte erreicht hat.

Disney (+0,2%) könnten davon profitieren, dass China nach langem Ringen endlich die Vorführung zweier Filme der zu Disney gehörenden Marvel-Studios genehmigt hat. "Black Panther: Wakanda Forever" und "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sollen nächste Woche in den chinesischen Kinos zu sehen sein.

