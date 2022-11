MARKT USA/Gut behauptet - Lyft und Tripadvisor brechen ein

Am Dienstag dürfte es an den US-Börsen zunächst leicht nach oben gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Wegen der Zwischenwahlen am Dienstag und der für Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der viel beachteten Verbraucherpreise dürften sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Übergeordnet sei die Stimmung recht gut, heißt es. Die Deutsche Bank schreibt das den sogenannten Midterm Elections zu. Diese seien historisch betrachtet "das beste Kaufsignal, das wir haben". Seit dem Zweiten Weltkrieg habe der S&P-500 jeweils ein Jahr nach den Zwischenwahlen stets höher notiert. Die Analysten fragen sich allerdings, ob von den bisher 19 Zwischenwahlen in der Nachkriegszeit jemals welche in einer vergleichbaren Situation stattgefunden hätten, in der die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine Rezession im kommenden Jahr die Börsen belaste.

Konjunkturdaten von Rang werden am Dienstag nicht veröffentlicht. Die Anleger können sich also ganz auf die Bilanzsaison konzentrieren.

Unter den Einzelwerten brechen Lyft im vorbörslichen Handel um 20 Prozent ein. Der Fahrdienstleister und Uber-Konkurrent hat ein langsameres Umsatzwachstum und einen Rückgang der Nutzerzahlen vermeldet. Tripadvisor (-19,4%) hat weniger verdient als erwartet.

Lordstown Motors machen einen Kurssprung von 12,4 Prozent. Die taiwanische Foxconn, weltgrößer Hersteller elektronischer Produkte, will ihre Investitionen in das Elektromobilitäts-Startup verstärken.

November 08, 2022 06:01 ET (11:01 GMT)