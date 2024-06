MARKT USA/Gut behauptet - Rivian haussieren mit VW-Einstieg

Zum Start in den Mittwochshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Gewinne ab, wobei vor allem die Technologiewerte ihre Erholungsbewegung fortsetzen dürften. Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,1 Prozent höher. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,3 Prozent, gestützt vor allem von Schwergewicht Nvidia. Die Aktie der KI-Wette hatte am Dienstag 6,7 Prozent gewonnen, nachdem sie an den drei Handelstagen davor insgesamt 13 Prozent eingebüßt hatte. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch liegen Nvidia 2 Prozent im Plus.

Insgesamt dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, denn das eigentliche Highlight der Woche, der PCE-Preisindex, wird erst am Freitag veröffentlicht. Der mit Spannung erwartete Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Volkswirte schätzen, dass sich der Preisauftrieb verlangsamt hat, was eine Zinssenkung durch die Federal Reserve wahrscheinlicher machen würde.

Am Mittwoch werden konjunkturseitig die Mai-Daten zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg um 0,9 Prozent zum Vormonat, nachdem im April ein Rückgang um 4,7 Prozent verzeichnet wurde.

Allmählich läuft auch die Bilanzsaison an. Hier hat der Logistikkonzern Fedex mit einem überraschend guten Quartalsgewinn und einem optimistischen Ausblick überzeugt. Die Aktie macht einen Satz von fast 14 Prozent.

Dies wird getoppt von der Rivian-Aktie, die um 38 Prozent nach oben schießt. Volkswagen steigt bei dem Hersteller von Elektroautos ein und investiert zunächst 1 Milliarde Dollar. Die beiden Unternehmen planen zudem die Gründung eines Joint Venture im Bereich der elektrischen bzw. elektronischen Architektur (E/E-Architektur) für Elektrofahrzeuge. Die gesamten Investitionen von VW in Rivian und das Joint Venture könnten bis 2026 auf bis zu 5 Milliarden Dollar steigen.

Am Tag nach dem Aktiensplit, bei dem die Aktionäre im Tausch für jede gehaltene Aktie 50 neue bekamen, sinkt der Kurs der Restaurantkette Chipotle Mexican Grill um 0,6 Prozent.

