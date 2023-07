MARKT USA/Höher erwartet nach Abverkauf der Techwerte

Aufschläge dürften die US-Aktienindizes am Freitag zum Start verzeichnen, nachdem am Vortag Technologiewerte unter massivem Abgabedruck gestanden haben. Am Freitag werden vor allem zwei Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen die Neugewichtung im Nasdaq-100, die am Freitag nach Börsenschluss stattfindet und zur Eröffnung am Montag in Kraft tritt, zum anderen der Verfall von rund 2,3 Billionen Dollar schweren börsennotierten Optionen in den USA.

"Es scheint ein wenig Angst bei einigen der Top-Tech-Werte zu geben, da sie am Montag bei der Neuausrichtung der Nasdaq einen Abschlag erhalten werden", sagt Navellier. Nvidia und Microsoft sind am stärksten von der Neuausrichtung des Nasdaq betroffen. Bilanzzahlen werden von Unternehmen wie American Express und Schlumberger erwartet.

Am Vortag hatten schlecht aufgenommene Ergebniszahlen von Tesla und Netflix die Nasdaq-Indizes unter Druck gebracht. "Der aktuelle Markt ist auf Perfektion getrimmt", sagt Louis Navellier, der Vorsitzende und Gründer von Navellier & Associates: "Wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft und die Prognosen nach oben korrigiert, kann es (mit der Aktie) immer noch nach unten gehen, wenn es irgendwelche Bedenken oder Sorgen gibt". Navellier verweist dabei insbesondere auf die Ergebnisse von Tesla.

CSX reagieren mit einem Minus von 4,9 Prozent auf die Quartalszahlen der Eisenbahngesellschaft. CSX hatte sowohl beim Umsatz wie auch Gewinn Rückgänge berichtet, unter anderem weil das Unternehmen mit Personalmangel zu kämpfen hat.

Knight-Swift Transportation meldete einen deutlichen Umsatzrückgang im zweiten Quartal. Die Aktie des größten nordamerikanischen Transportunternehmens verbilligt sich darauf um 2,6 Prozent.

July 21, 2023 05:59 ET (09:59 GMT)