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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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31.03.2026 12:01:41

MARKT USA/Hoffnung auf baldiges Kriegsende dürfte Wall Street stützen

Mit einem deutlichen Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,9 Prozent zu. US-Präsident Donald Trump und seine Berater seien in den vergangenen Tagen zu der Einschätzung gelangt, dass eine Mission zur Freigabe der Straße von Hormus den Krieg über das vom Weißen Haus gesetzte Ziel von vier bis sechs Wochen hinaus verlängern würde, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungsbeamte.

"Der Ton am Markt ist über Nacht deutlich positiver geworden", sagt Henry Allen, Makrostratege der Deutschen Bank. Der Bericht habe "die Hoffnung geweckt, dass die derzeitige Phase des Konflikts bald zu Ende gehen wird, und wir haben daraufhin eine klare Marktreaktion gesehen", fügt er hinzu.

Gleichwohl legt der Ölpreis weiter zu. Der Preis für ein Barrel der Nordseesörte Brent steigt um 1,5 Prozent auf 114,51 Dollar. Zuletzt sei es den Börsen schwer gefallen, ihre Gewinne mit einem anhaltend hohen Ölpreis zu behaupten, heißt es.

Für einen Impuls könnten nach der Startglocke die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Einkaufsmanager Chicago für März werden der Index des Verbrauchervertrauens, ebenfalls für März, und die Zahl der offenen Stellen für den Februar veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten steigen die Aktien von Mccormick vorbörslich um 3,8 Prozent. Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller befinde. Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.

Für die Nike-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Der Sportartikelhersteller wird nach der Schlussglocke die Geschäftszahlen für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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